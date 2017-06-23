Суд США заблокировал решение Трампа по отмене программы о детях-мигрантах

Суд США заблокировал решение Дональда Трампа об отмене программы DACA, которая защищает детей-мигрантов. Об этом 10 января сообщила газета The Washington Post.

В сентябре 2017 года администрация президента решила внести кардинальные изменения в работе проекта, принятого при правлении Барака Обамы. Он предусматривал защиту иностранцев, нелегально находящихся в США с 2007 года, возраст которых на тот момент не превышал 16 лет. Дональд Трамп считает, что не нужно незамедлительно депортировать участников программы, однако стоит перестать выдавать разрешения новым нелегалам.

Федеральный судья Уильям Элсам постановил, что DACA в ближайшее время должна функционировать на прежних условиях. Однако по законодательству Белый Дом сохраняет право не регистрировать заявки от новых желающих получить отстрочку депортации.