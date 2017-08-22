В США сравнили войну с КНДР с «Игрой престолов»

В США сравнили возможную войну с КНДР с известным телесериалом «Игра престолов». Об этом заявил американский военный начальник.

В Вашингтоне опасаются, что ситуация, которая складывается вокруг конфликта на Корейском полуострове, может оказаться более сложной, чем предполагалось ранее. Военные командиры США даже сравнивают противостояние с тем, что можно было увидеть в киноленте «Игра престолов».

Командующий морской пехотой Роберт Неллер сообщил, что Северная Корея по сути сейчас единственная страна в мире, которая может безрассудно перейти в наступление и допустить непоправимый ущерб своим соседям - Южной Корее, а также ее союзникам во главе с Соединенными Штатами Америки. При этом пострадают очень многие люди и это очень сложный вопрос, но его необходимо решать.

Также генерал армии США напомнил, что совсем рядом с границей КНДР находится Сеул, где по приблизительным оценкам с пригородами проживает почти тридцать миллионов человек, что больше населения всей Северной Кореи. Поэтому последствия могут быть катастрофическими, если в Вашингтоне спровоцируют конфликт.