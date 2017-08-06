В США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России

В США создадут новейшую ядерную боеголовку. Она будет предназначена для сдерживания России и Северной Кореи.

В Соединенных Штатах подтвердили осуществление новой военной доктрины, согласно которой необходимо создать новый вид вооружений. В это число входит тип ядерной боеголовки, которую можно запустить с подводных лодок в сторону противника.

Согласно пояснениям, которые приходят из американской столицы, новая доктрина будет расширять возможность страны по применению ядерного оружия. Его применят даже в случаях, когда территория США подверглась серьезным разрушениям неядерного оружия. Окончательный текст документа будет представлен уже в конце января текущего года.

Военные аналитики утверждают, что Вашингтон также может использовать новый тип вооружения для сдерживания России и Северной Кореи. В то же время, эксперты полагают, что подобные шаги США не пойдут на пользу в регулировании корейского кризиса и только спровоцируют Пхеньян на дальнейшие враждебные действия.