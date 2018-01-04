МИД РФ назвал приравнивание ветеранов и нацистов в Латвии кощунством. Позицию внешнеполитического ведомства озвучила дипломат Мария Захарова.

В Москве сегодня на очередном брифинге представитель МИД России прокомментировала неоднозначное решение с принятием закона в Латвии. По нему уравниваются в гражданских правах бойцы, выступавшие за советскую армию и те, кто воевал на стороне фашисткой Германии и помогал им.

По словам Марии Захаровой, эти действия официальной Риги никак не укладываются в историческую справедливость, они оскорбительны и кощунственны по отношению к тем, кто ценой своей жизни освобождал эту территорию в годы Второй мировой войны. Дипломат МИД России заметила, что принятый законопроект отразится на двусторонних отношениях в будущем. Захарова считает, что этот закон вносит еще большие противоречия между жителями самой Латвии и рождают межнациональную рознь. Она призвала международные организации дать оценку происходящим событиям в ЕС.