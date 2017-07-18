Амурский эксгубернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч рублей

Экс губернатор Амурской области Леонид Коротков купил европейское гражданство за 650 тысяч рублей.

Власти Мальты придали огласке имена людей с европейским гражданством, которые приобрели его за деньги и без. Мальтийская газета Malta Today по ошибке приписывает Короткова к фракции КПРФ, так как он был исключен из партии в 1999 году за неактивность. Время правления экс губернатором в Амурской области насчитывает 7 лет, с 2000 по 2007, пока с поста его не снял Президент Путин, из-за потери доверия. Он подозревался в махинациях с тарифами на электроэнергию. По истечении трех лет, суд оправдал Короткова. Большинство людей из списка принявших гражданство – Российские олигархи и уроженцы Европы, которые получили паспорт Мальты через проект инвесторов. Единоразово они внесли денежный взнос в размере 650 тысяч евро и 150000 на государственные облигаций или приобретение недвижимости дороже 350 000 евро.