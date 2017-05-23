Штат ГИБДД сократили на 10 00 человек

По указу Путина о предельно-допустимой численности штата сотрудников МВД в ГИБДД уволили 10 000 полицейских. Уволенные смогут работать в Росгвардии, приказ был выпущен 31 декабря 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года.

Как сообщается, Министерство Внутренних Дел России выполнило указание Путина и сократила штат сотрудников. Увольнения коснулись почти всех ведомств ГИБДД и ГАИ. Не уволили лишь сотрудников, работающих в отделах по регистрации, выдаче и проведении экзаменационных работ на получение удостоверений о праве водить машину.

Также указывается, что сотрудники, которых уволили из ГИБДД, получат возможность продолжать работать в органах посредством перевода в другие подразделения МВД. Так, уже стало известно, что сотрудники ГИБДД, попавшие под сокращение, могут подавать запрос о переводе в Росгвардию.

Как сообщали ранее в СМИ: Путин уволит каждого пятого сотрудника ГИБДД. Согласно его указу о сокращении штата сотрудников МВД, увольнение коснулось 20%. Также отмечается, что «зачистка» происходила только в ГАИ и в ГИБДД.