Глава России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Тверь 10 января. В ходе поездки он направится на вагоностроительный завод.

10 января российский лидер Владимир Путин направится в Тверскую область, где в областном центре еще раз посетит местный вагоностроительный завод, на котором сегодня производятся не только вагоны нового поколения для железных дорог страны, но и трамвайные составы с низкой посадкой для пассажиров.

Глава государства в ходе рабочей поездки намерен осмотреть новые виды моделей выпускаемого подвижного состава предприятия и обсудить с руководством завода дальнейшие планы развития.

Напомним, что Владимир Путин в прошлый раз посещал этот регион России примерно два года назад. Тогда он ориентировался на посещение пищевых предприятий и открыл ряд социально значимых объектов Тверской области.

Ранее сообщалось, что Тверь посетила Валентина Матвиенко. Председатель Совфеда РФ встретилась с губернатором области и открыла Тверской Императорский дворец.