Россия может стать посредником между КНДР и Южной Кореей в переговорном процессе. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Российские парламентарии предполагают, что процесс переговоров между Сеулом и Пхеньяном, который не так давно начался, может затронуть еще несколько стран. Москва готова пойти на то, чтобы стать посредником продуктивных переговоров по остановке ядерной программы на территории Северной Кореи.

Глава профильного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предлагает, чтобы Россия также приложила свои усилия в переговорном процессе. Политик заметил, что от результатов переговоров может зависеть очень многое, тем более, что у КНДР и России есть общая граница.

Отмечается, что власти страны действуют в этом вопросе последовательно и намерены разговаривать для решения нарастающего конфликта в любом из предложенных форматов. Главное, чтобы все договоренности достигались за столами переговоров.

Ранее мы сообщали, что вице-президент Майк Пенс заявил, что США намерены и дальше вести угрожающую риторику по отношению к Пхеньяну.