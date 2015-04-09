В Краснодаре представили нового вице-мэра города. Им стал Виталий Косенко, который ранее работал в местной администрации.

В первый день после новогодних праздников в краснодарской городской администрации произошли некоторые изменения. Заместителем главы краевой столицы стал Виталий Косенко. Сегодня его всем коллегам официально представил мэр Краснодара Евгений Первышин.

Отмечается, что чиновник уже занимал несколько руководящих должностей в кабинетах мэрии южного российского города. До своего назначения в качестве нового вице-мэра Косенко почти полгода возглавлял вновь созданный департамент по связям с общественностью. В его поле зрения также находилась совместная работа с правоохранительными органами и военнослужащими.

До работы в городской администрации региональный чиновник проходил службу в российской армии. Каковы будут его конктретные обязанности на новом месте, пока понять не удалось.