Трампа подозревают в незнании слов гимна США

Дональд Трамп подзабыл слова государственного гимна. Об этом сообщает иностранная пресса.

Трамп подозревается в незнании слов гимна США. Причиной этому является ролик, где американский лидер во время поединка футбольного университетского первенства в Атланте исполняет гимн страны с большими ошибками. В ролике заметно, что в определенный момент глава Белого дома запинается и невпопад передвигает губами, когда хор поет далее.

По информации СМИ, за некое время до посещения Атланты, Трамп призвал на своей странице в соцсети Twitter уважать всех государственные знамя и гимн государства. В правительстве США данный инцидент пока не прокомментировали.

До этого пресса заявляла, что Вашингтон отрицает надобность осмотра Дональда Трампа у врачей-психиатров в процессе будущего планового осмотра в одной из больниц страны.