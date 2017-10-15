СМИ: Опра Уинфри планирует побороться за кресло президента США

Опра Уинфри планирует побороться за кресло президента США в 2020 году. Об этом заявили американские СМИ.

Сегодня поступила информация, что темнокожая женщина-миллиардер из США Опра Уинфри может стать участником президентской кампании в качестве одного из главных действующих лиц. О таких планах заявил прессе многолетний партнер Стидмэн Грэм.

О больших планах американки начали активно рассуждать после того, как Уинфри выступила в поддержку акции против сексуального насилия на церемонии вручения кинопремии «Золотой Глобус». Однако позже стали приходить обратные сообщения, что ее не так поняли, и на самом деле речи об участии в президентстких выборах через два года нет.

Ранее представитель Белого дома заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен баллотироваться в качестве претендента на второй срок в 2020 году.