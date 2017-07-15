В Сети представили версию «украинского происхождения» Иисуса Христа. Об этом рассказал политик из Львова Ростислав Новоженец.

Во всемирной паутине набирает популярность видеоролик, который был записан в преддверии Рождества экс-народным депутатом Львовской области Украины. Политический деятель Ростислав Новоженец считает, что нынешняя теория происхождение Иисуса Христа ошибочна и представил собственную.

По его мнению, мессия, живший на палестинских землях, на самом деле не был из числа иудеев. Его предками были племена, которые ранее обитали на территории Западной Украины на склонах Карпатских гор. Языковые особенности также во многом сохранились с тех времен и претерпели незначительные изменения. Поэтому с уверенностью можно говорить, что Иисус носил украинскую кровь. Полный доклад на эту темы Новоженец разместил на страницах социальной сети «ВКонтакте».