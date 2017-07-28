Песков: Предвыборной штаб Путина будет сформирован в скором времени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что штаб предвыборной кампании Путина для участия в выборах 2018 года будет сформирован и начнет работу в скором времени. Информацией Песков поделился с журналистами во время интервью.

Многих интересует вопрос о том, когда же Путин начнет работу своего предвыборного штаба. Журналисты пристально следят за событиями подготовки политиков к предстоящей гонке на пост президента и отмечают, что Путин свой штаб так и не сформировал.

Как сообщил Песков, которому задали вопрос о сроках запуска работы штаба Путин, все произойдет в скором времени. Пресс-секретарь указал, что, по его мнению, штаб для предвыборной работы Путина будет сформирован и начнет свою работу уже скоро.

Между тем, уже стало известно, что на избирательном счету Путина уже находятся 400 млн рублей. В Центральном избиркоме сообщили, что на счету самовыдвиженца на пост президента уже находятся средства, полученные от нескольких фондов и партии «Единая Россия».