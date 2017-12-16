Названо имя группировки, устроившей атаку на базу "Хмеймим"
Названо имя группировки, устроившей атаку на базу российских военных "Хмеймим". Об этом рассказали некоторые СМИ.
Российские специалисты узнали, за кем стоят атаки дронов на военные объекты в Сирии. К ним причастны члены террористической группировки "Ахрар аш-Шам"*. Боевики этой организации пытались при помощи беспилотных летательных аппаратов полукустарного производства повредить военную технику, находящуюся рядом с Хмеймим.
Последняя из них произошла накануне православного Рождества. Тогда более десятка БПЛА вылетели с позиций террористов, находящихся в нескольких десятках километров от российской базы. Однако военные оказались готовы к отражению возможных атак злоумышленников, как с воздуха, так и с земли. Применив оружие, удалось обезвредить все устройства. Сейчас образцы доставлены к специалистам, и они изучаются по техническим параметрам.
Напомним, что 31 декабря и 6 января на базу "Хмеймим" боевики из Сирии предприняли попытки внезапного нападения. В новогоднюю ночь погибло два человека и пострадало несколько единиц авиатехники.