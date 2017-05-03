В Москве чиновники снизят уровень преступности при помощи реновации

Власти Москвы намерены снизить уровень преступности в городе методом сноса пятиэтажек. Об этом сообщили в местной мэрии.

Как удалось выяснить, пятиэтажные жилые помещения якобы перекрывают всю российскую столицу "по криминалу". Так, будто бы именно в таких домах больше всего проживает людей так называемого "низкого социального статуса", включая также алкоголиков и наркоманов.

Приняв эти факты во внимание, московская мэрия приняла решение, что имеющаяся ныне программа реновации окажет помощь властям в попытке сократить уровень организованной преступности. Если, к примеру, переселить неблагополучных жителей пятиэтажек в новые огромные дома и благоустроенные районы, то они могут начать вести себя по-иному, в результате чего количество правонарушений снизится. Именно так считают чиновники администрации российской столицы. Помимо этого, власти указывают на то, что ухудшается криминогенная обстановка и по причине плохого освещения городских проспектов и улиц.