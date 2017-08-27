Пенс: США не откажется от давления на Северную Корею

США не откажется от давления на Северную Корею. Об этом рассказал журналистам вице-президент страны Майкл Пенс.

Власти Вашингтона намерены и дальше держать в страхе руководство КНДР и оказывать на них беспрецедентную психологическую атаку. Это будет продолжаться до тех пор, пока власти, сидящие в Пхеньяне, не поймут, что нужно отказаться от разработок ядерного оружия и иных военных программ.

Такое мнение озвучил в прямом эфире американской местной радиостанции представитель администрации Белого дома Майк Пенс. Политик выразил уверенность в том, что стартовавший на днях процесс переговоров между властями Северной и Южной Кореи, это прямое следствие такого давления, и оно будет продолжено по всем направлениям.

Напомним, ранее Пхеньян и Сеул уже договорились, что во время зимней Олимпиады в Республике Корея они выставят для обозрения культуры и спортивных традиций музыкантов и мастеров спорта по тхэквондо.