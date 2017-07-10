Нынешний лидер страны Дональд Трамп пойдет на президентские выборы США в 2020 году. Об этом заявили в администрации Белого дома журналистам.

На традиционной встрече с журналистами представитель вашингтонской администрации Хоган Гидли ответила на вопросы СМИ. Заместитель пресс-секретаря Белого дома заметила, что нынешний лидер страны, безусловно, намерен вновь идти на президентские выборы в следующий раз. Это произойдет в 2020 году.

Гидли отметила, что независимо от того, кто с Трампом будет бороться за кресло президента через три года, ему придется столкнуться с очень сильным оппонентом – лидером США.

В Вашингтоне отметили многочисленные успехи, которых Трамп смог добиться за год своего нахождения у власти. В Белом доме подчеркнули рекордные показатели экономики, снижение количества безработных людей за счет создания новых рабочих мест. За этот период снижено ряд налогов и сборов, а также увеличена заработная плата у многих американцев. Во внешней политике президенту Трампу также сопутствует удача. США, по мнению Гидли, полностью уничтожили ИГИЛ* в Сирии и Ираке.