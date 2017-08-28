Член Совфеда России Алексей Пушков сообщил о снижении влияния США в Азии. Об этом политик написал на страницах Twitter.

В верхней палате российского парламента признали последние ошибки во внешней политике Соединенных Штатов и указали на них. Как заявил накануне представитель Совфеда России Алексей Пушков, США теряет на глазах влияние в целом регионе Азии. Этому способствует неоднозначный конфликт с властями Пакистана.

По словам парламентария, Вашингтон угрожает Исламабаду санкциями за поддержку террористических групп, а Китай в это время намерен строить в Пакистане свою военную базу.

Напомним, что ранее мы сообщали о критике, звучащей из администрации Белого дома в отношении траты финансовой помощи, адресованной Пакистану. В США считают, что ее тратят на то, чтобы прикрывать бандформирования террористических организаций на территории азиатской страны.