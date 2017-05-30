На избирательном счету Путина уже находятся 400 млн рублей

Более 400 миллионов рублей уже находятся на избирательном счету выдвиженца в президенты России Владимира Путина. Такие сведения обнародовала пресс-служба ЦИК.

Центризбирком сообщает, что средства поступали из некоторых региональных фондов, от партии "Единая Россия". Последняя отправила на счёт 28 миллионов рублей. В ЦИК отметили, что собранная сумма превышает установленный законом лимит на 30 934,98 рублей. Деньги, которые поступили сверх максимальной суммы, необходимо вернуть отправителям.

При этом штаб Владимира Жириновского получил в своё распоряжение около 200 миллионов рублей. Третье и четвертое места по сборам занимают кандидаты Борис Титов с 20,7 и Ксения Собчак с 19,44 миллионами. Павел Грудинин, кандидата от КПРФ, в настоящий момент собрал лишь 1 тысячу рублей. Всего потенциальные президенты успели получить свыше 656 миллионов рублей.