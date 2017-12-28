Новогоднее обращение Путина стало самым рейтинговым событием телеэфира

31 декабря обращение Путина в честь Нового года стало самым рейтинговым событием телевизионного эфира. На Первом канале обращение президента посмотрели 15,1% зрителей, самым популярным фильмом в новогоднем эфире стала картина «Иван Васильевич меняет профессию».

Компания Мediascope провела исследования данных о телеэфире в Новогоднюю ночь. Самое большое количество просмотров получило обращение Путина. На Первом канале его смотрели 15,1% зрателей, на канале «Россия-1» - 12,5%.

В ТОП-10 самых просматриваемых телепередач в новогоднем эфире первое место по рейтингам получила программа «Новогодняя ночь на Первом». Фильмом, который посмотрело наибольшее количество зрителей в эфире празднования Нового года стала картина «Иван Васильевич меняет профессию».

По данным исследования, зрители включали обращение Путина чаще всех других программ и выпусков на телеканалах. Как отмечается, россияне по традиции встречают Новый год под бой курантов, которые можно услышать в 00:00 после обращения и слов с поздравлениями от президента.