Британские парламентарии более 24 тысяч раз пытались смотреть порно на работе

В период с июня по октябрь 2017 года работники парламента Великобритании больше 24 тысяч раз пытались зайти с рабочих ПК на сайты с порнографией. В парламенте информацию опровергают и утверждают, что все запросы на порносайты были случайными.

Как показало иностранное издание, каждый день с ПК и устройств, подключенных к сети парламента, отправлялось по меньшей мере 160 запросов на доступ к сайтам с порнографией. Представители британского парламента такую статистику и данные признали неправдивыми.

По словам представителей парламента Великобритании, доступ на сайты с порнографией уже давно заблокирован и никто не сможет открыть материалы для взрослых через устройства, подключенные к сети здания парламента. Помимо этого, в парламенте указали, что все эти запросы были сделаны случайно. Всю вину за попытки просмотра порно политики списали на ошибки при наборе в адресных строках и панелях поиска.