Медведев утвердил запрет на выброс окурков из автомобилей и поездов

Дмитрий Медведев подписал юридический запрет выбрасывать горящий мусор или окурки из окон автомобилей и поездов. Утверждение премьер-министра внесло поправки в Правила противопожарного режима.

В документе прописано, что россиянам запрещается выбрасывать тлеющие угли, золу или шлак. Кроме того, во время движения из железнодорожного и автомобильного транспорта не разрешено бросать горящие сигареты или спички. Эти ограничения действуют в пределах охранных дорожных зонах и полосах отвода. Здесь же нельзя жечь траву или костры.

В законопроекте отдельно отмечено, что возбраняется курить вблизи зерновых культур во время сбора урожая, хлебных массивов, скирд соломы и сена. Воспламеняющиеся ресурсы также запрещается складывать под воздушными ЛЭП на расстоянии ближе 15 метров от осей.

Правительство будет наказывать нарушителей штрафом до 2 тысяч рублей, если их уличили в этом впервые.