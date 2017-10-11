СМИ поделились обновлённым распорядком дня Трампа

СМИ узнали подробности обновлённого расписания Дональда Трампа. Новый распорядок дня американского президента опубликовал интернет-ресурс Axios.

Согласно режиму, его рабочий день теперь начинается в 11:00. Первым делом лидер посещает брифинг с представителями национальной безопасности и разведки. С 8:00 и до этого времени в распорядке указан пункт "Решение административных вопросов". Журналисты утверждают, что в этот период президент изучает телевидение, сидя в своей резиденции. В это же время он делает телефонные звонки и размещает посты в Twitter.

Официально Дональд Трамп покидает своё рабочее помещение в 18:00. До этого времени он успевает провести одну или две рабочих встречи, а затем говорит по телефону или следит за новостями в столовой возле Овального кабинета. После этого политик вновь идет в резиденцию, где продолжает смотреть телевизор или звонить.

По мнению представителей СМИ, Дональд Трамп начал позже приходить на работу и раньше покидать её. В то же время он стал тратить больше полезного времени на социальные сети и телевизор.