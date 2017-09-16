Советник Трампа заявил о вмешательстве России в выборы в Мексике

Советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что Россия вмешивается в выборы президента в Мексике, намеченные на июль 2018 года. По мнению помощника Трампа по вопросам нацбезопасности, Россия выстроила план по вмешательству не только в США, но и в Мексику.

Герберт Макмастер утверждает, что власти России намерены «столкнуть лбами» социальные группы в Мексике. Таким образом, поясняет советник Трампа, Кремль хочет вмешаться в гонку на пост президента и оказать влияние на итоги голосований. Россия хочет помочь определенному, выгодному ей, кандидату и будет вести себя так же, как на выборах в США.

По мнению Макмастера, уже сейчас отчетливо виден результат начала работы России по вмешательству в президентские выборы в Мексике. Так, утверждает он, проследить дальнейшие события не сложно. Кремль применит свои методы и в очередной раз вмешается в выборы.

В качестве примера российского влияния и попытки вмешательства России в политику разных стран помощник президента США привел ситуацию в Каталонии. По словам Макмастера, в референдуме о независимости региона от Испании также прослеживается «российский след».