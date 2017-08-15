ЕС планирует обсудить ситуацию в Иране с главой его МИД

Правительство Евросоюза собирается обсудить ситуацию в Иране с Джавадом Зарифом, главой МИД этого государства. Так объявил Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии.

Вместе с руководителем европейской дипломатической службы Федерикой Могерини Зигмар Габриэль решил пригласить представителя Ирана на следующей неделе. Повесткой беседы станут антиправительственные акции, которые уже длительное время организовывают иранцы.

По словам Зигмара Габриэля, европейцы намерены донести до властей Ирана, что ЕС выступает за свободное проведение демонстраций. В то же время правительство также должно считаться с мнением народа. Однако он подчеркнул, что Берлин не разделяет позиции США и не намерен последовать призывам Дональда Трампа, советующего сместить правящие силы. Франция и Германия противодействуют попыткам вмешиваться во внутреннеполитические конфликты других государств.