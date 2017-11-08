Во Владивостоке начали собирать подписи за выдвижение Путина
Во Владивостоке начали собирать подписи за самовыдвижение Владимира Путина на пост президента. Так объявила Юлия Яковенко, представитель Приморской группы поддержки.
По словам источника, за прошедшую неделю в краевой столице обучили сотни волонтёров, которые займутся сбором подписей по адресам проживания потенциальных избирателей. Кроме Владивостока, общественные пункты сбора открылись в Находке, Уссурийске и Артеме.
В пятницу сторонники Владимира Путина организовали подобный приём в Хабаровске. Сейчас активисты работают также в Москве, Томске, Башкирии, Чечне, Крыму, а также в Ленинградской, Калининградской, Ульяновской, Калужской и столичной областях. В каждом регионе самовыдвиженцу необходимо набрать, как минимум, 7,5 тысяч подписей. Общее число граждан, поддержавших потенциального лидера, должно превысить 300 тысяч человек.