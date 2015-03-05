Эксперт из Южной Кореи диагностировал болезнь Ким Чен Ына по голосу

Эксперт из Южной Кореи проанализировал голос Ким Чен Ына и диагностировал у него проблемы со здоровьем. Об этом рассказали в местном СМИ "Тона ильбо".

Профессор университета из провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука изучил запись новогоднего обращения и пришел к выводу, что у северокорейского лидера может быть заболевание почек. По словам исследователя, об этом свидетельствуют специфические вибрации, амплитуда произношения и шумы в речи Ким Чен Ына. Биолог подчеркивает, что подобный звуковой анализ не может выявить конкретные отклонения, однако позволяет предположить, что почки у главы КНДР работают хуже остальных органов.

СМИ отмечают, что особенное внимание к здоровью Ким Чен Ына стали уделять на фоне грядущей дипломатической встречи. 9 января представители корейских государств должны провести беседу, призванную улучшить взаимоотношения в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.