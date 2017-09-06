Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, нелестно отозвался о пребывающих в Европу беженцах и даже назвал их «мусульманскими захватчиками». Он также добавил, что в будущем его государство не будет принимать мигрантов.

В Венгрии разгорается скандал на фоне пребывающего в Европу мусульманского населения. Эту проблему обсудило издание Welt вместе с премьер-министром страны. Тот прямо сказал, что местное правительство не в восторге от такой ситуации, и объяснил свою позицию. По словам Орбана, принятие этих беженцев к себе в страну может пагубно отразиться на национальной безопасности. Он считает, что, если впустить мусульманских мигрантов, в будущем они будут образовывать в ней «параллельные сообщества», то есть террористические организации.

Исходя из этих соображений, Виктор Орбан сказал, что приезжают не мигранты, а «мусульманские захватчики». Несмотря на это, он попросил Евросоюз уважать позицию Венгрии.