Лидер Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Европе остановить военное безумство США. Об этом российский политик написал в Сети.

Президент Чеченской республики вновь выступил с резкой критикой в отношении США. Рамзан Кадыров назвал несколько конкретных точек в мире, где сейчас активно работают спецслужбы и политики этой страны для дестабилизации ситуации.

По словам российского политика, США вероломно ведет двойную игру на территории Сирии, где недвусмысленно пытается поддерживать оппозиционный силы против нынешней легитимной власти. Также в Вашингтоне выступают за перенос столицы Израиля в Иерусалим, что не устраивает сразу несколько стран на Ближнем Востоке, а также разжигает полноценную гражданскую войну со сменой политического режима в Иране.

Кроме этого, в Соединенных Штатах ранее делали упор на разрушительные действие в Украине, Ираке, Ливии и Грузии. Кадыров заявил, что власти США целенаправленно пытаются дискредитировать различные религии, уничтожают недружественные им политические режимы и миропорядок.

Глава Чечни обратился к европейским политикам с просьбой собрать волю в кулак и остановить военное безумие своих партнеров.