Автор книги о Трампе предрек ему отставку

Автор книги об американском президенте Дональде Трампе предрек ему отставку. Такое заключение он сделал на страницах произведения «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

Американский журналист, написавший ставшую еще до презентации книгу о Дональде Трампе, поведал, что дела у лидера США могут пойти вскоре не так, как ожидалось. Поэтому Майк Вольф предрек ему отставку.

По словам автора произведения, Трамп практически не разбирается в политике и поэтому становится не пригоден для государственных дел на самом высшем уровне в Белом доме. Вольф считает, что 71-летний политик представляет из себя современного «голого короля».

В Вашингтоне уже отреагировали на заявления американского журналиста. Сам Трамп заявил, что он не давал никакого скандального интервью в стенах резиденции президента, а вся информация, представленная в книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», не соответствует действительности. Впрочем, в то же время Трамп сказал, что не намерен добиваться справедливости в судебной инстанции и попытается замять выход издания.