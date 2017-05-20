Поклонская рассказала, почему Навальный нравится школьникам

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, почему оппозиционер Алексей Навальный пользуется популярностью у школьников. По ее словам, детям плевать на самого Навального, он просто дал им возможность "потусить" и собраться вместе, а также попасть на YouTube, что сейчас модно.

Наталья Поклонская рассказала, как относится к деятельности Навального. По ее словам, все, что делает Навальный, можно считать провокацией. Она отметила, что борьба с коррупцией - это хороший лозунг, однако провокаторы используют его в своих целях, выводя людей на улицы. Депутат поинтересовалась, как с коррупцией можно бороться на улице.

По ее словам, на своем посту она хоть то-то делает для того, чтобы улучшить ситуацию с коррупцией, а Навальный просто провоцирует людей на различные митинги, вот и вся его деятельность.

Также Поклонская объяснила, почему Навальный пользуется популярностью у школьников. По ее словам, оппозиционер привлекает школьников потому, что дает им возможность "потусить", где-то собраться вместе и попасть на YouTube, а это сейчас модно. Что касается самого Навального, то дети ему даже не нужны, потому что бороться с коррупцией они ему вряд ли помогут.