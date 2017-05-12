Захарова рассказала о друзьях в Госдепе США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала журналистам о том, существуют ли у нее друзья в Госдепе США. Этим она поделилась во время пресс-конференции.

Как рассказала Мария Захарова, когда-то у нее были конструктивные отношения с бывшим официальным представителем Госдепа Дженнифер Псаки. Представитель МИД отметила, что Псаки является хорошим человеком и с ней было весьма приятно поработать. Захарова отметила, что никогда этого ни от кого не скрывала.

Напомним, ранее Мария Захарова назвала условия, при которых будут восстановлены отношения Москвы и Вашингтона. По ее словам, это невозможно до тех пор, пока США не пересмотрит свою агрессивную линию и не вернет дипломатическую собственность России.