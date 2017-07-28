В Киеве потребовали признать «оккупацией» Украины годы в СССР. Об этом заявили представители Института национальной памяти республики.

В украинской столице начинают звучать предложения по признанию советского режима в годы существования общего государства оккупационным. С такими доводами выступили эксперты Института национальной памяти.

По словам руководителя научного учреждения, киевской власти необходимо подумать над этим вопросом и закрепить на законодательном уровне такую постановку вопроса. Эти шаги помогут дать наследственность украинской государственности, существовавшей в период после революции 1917 года.

По словам местных историков, затем власть страны незаконно захватили большевики. После них, провозгласили принципы существования нового государства советские деятели с навязанной коммунистической идеологией. В Институте добавили, что для этого необходимо начать информационную поступательную работу.