ЕС желает взыскать с России 1,39 млрд евро за "незаконное" эмбарго на ввоз свинины
Евпропейский союз желает заставить Россию выплачивать 1,39 миллиарда евро ежегодно за "незаконное" эмбарго на импортную свинину. Такое решение передаёт издание Politico.
ВТО уже отправила соответствующий документ с требованием Евпропарламента в арбитражный суд. Американские журналисты отмечают, что евпропейское правительство увеличивает давление на Российскую Федерацию и продолжает гонку "зеркальных санкций". В 2016-м специалисты ВТО посчитали "неправомерным" запрещения ввоза свиного мяса из стран ЕС. Подобное решение существенно подкосили благосостояние датских, германских и голландских фермеров.
Российская промышленность смогла существенно увеличить мясное производство в условиях отсутствия западной конкуренции. В то же время Брюссель отмечает политическую направленность санкций и намерен оспорить их законность в рамках международного законодательства. Установленная сумма приравнена к общей цене экспортной свинины, которую Россия получила в 2013-м году. При этом каждый год эту цифру планируют повышать на 15%.