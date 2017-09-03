В базу "Миротворца" добавили семерых российских бардов

В базу данных украинского ресурса "Миротворец" добавили семерых бардов из России. Так свидетельствует последняя публикация на сайте.

В списки нежелательных в Украине личностей попали исполнители бардовских песен Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор, Раиса Нурмухаметова. Последняя также известна под псевдонимом Нур.

Администраторы базы пишут, что все вышеперечисленные лица попали на сайт за преднамеренное пересечение украинской границы с целью проникновения на Крымский полуостров. Кроме того, их обвиняют в принятии участия в мероприятиях пропагандистского характера. Все эти барды были участниками фестиваля "Встреча с юностью", где исполняли авторские композиции.