Собянин рассказал, сколько деревьев посадили в центре Москвы

В прошедшем году в центральной части Москвы посадили 60 тысяч деревьев. Об этом сообщил в соцсети местный градоначальник Сергей Собянин.

По словам мэра российской столицы, почти семь тысяч деревьев удалось посадить в центре города. Также Собянин уточняет, что мегаполис стал более зеленым населенным пунктом, а это даст возможность как улучшить атмосферу Москвы, но и компенсировать лишения от смерчей, которые атаковали мегаполис летом ушедшего года. Собянин пишет в Сети, что около 60 000 зеленых насаждений появились в парках, на улицах, во дворах и на особо охраняемых территориях.

Помимо этого мэр отметил, что на Садовом кольце ныне имеется 14 видовых зон с павильонами и площадками для масштабных городских мероприятий. Он заметил еще, что программа капремонта имущества в многоквартирных домах столицы проходит непросто, власти заменили 5000 лифтов в домах, далее будет проведен ремонт кровель, фасадов, подвалов и прочего. Продлится данная модернизация до 2044 года.