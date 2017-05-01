В Великобритании предлагают ввести налог за кофе "на вынос"

Члены парламента Великобритании предлагают ввести налог за кофе "на вынос". Такой инициативный проект продвигает комитет палаты общин по окружающей среде.

Как стало известно изданию VistaNews, каждый год в Соединённом Королевстве выбрасывают порядка 2,5 миллиардов одноразовых кофейных стаканов. Это наносит существенный вред экологической ситуации. Чтобы положительно повлиять на положение вещей парламентарии намерены установить сбор в размере 25 пенсов, что составляет примерно 19 рублей.

Вырученные средства пойдкт на улучшение инфраструктуры переработки отходов и усовершенствование профильных предприятий. Таким образом экологи планируют к 2023 году переработать все накопившиеся стаканы. Помимо этой инициативы они видят выход лишь в полном запрете такой посуды в кофейнях.