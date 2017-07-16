В России порядок во время рождественской ночи обеспечат более 5 тысяч росгвардейцев

6-7 января, в период рождественской ночи, в регионах России порядок обеспечат более 5 тысяч сотрудников Росгвардии. Об этом уведомили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что росгвардейцы и сотрудники вневедомственной охранной организации вместе с правоохранителями проследят за безопасностью россиян во время массовых мероприятий по случаю празднования Рождества Христова, которые проводятся во всех регионах Российской Федерации.

При этом наибольшие усилия прилагаются для обеспечения порядка в Москве. Эксперты инженерно-технических отрядов ОМОНа заранее исследовали места проведение праздников в столице. Всего в регионе на дежурство выйдут более тысячи служащих Национальной гвардии.