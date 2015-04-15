Совфед жалеет об упущенных возможностях в экономике в 2017 году

Совфед жалеет об утерянных экономических возможностях 2017 года. Об этом рассказали в экономическом комитете Совета.

По словам сенаторов ушедший год являлся достаточно положительным для РФ в плане экономики в сравнении с двумя минувшими годами ранее. Экономическое "падение" удалось остановить, но при этом государство не стало увеличивать собственные возможности. Сенаторы сообщают, что в прошедшем году реальные доходы жителей страны продолжали сокращаться, несмотря на незначительную инфляцию, а объем выдачи кредитов выростали.

Раскритиковали чиновники и выполнение программы импортозамещения. Неправильная работа в данной сфере привела к тому, что российская продукция не смогла составить полноценную конкуренцию на мировом рынке, менее качественной и более дорогостоящей. Сенаторы отмечают, что прошлый год оказался спокойным, он предоставил надежду на улучшение экономики в России, но надежда эта эфемерная, так как в реальности ничего не меняется в качестве реализации поставленных заданий.