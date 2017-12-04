В Москве сотрудники метро помогут пассажирам добраться до храмов на Рождество

6-7 января сотрудники метро в Москве помогут пассажирам преклонного возраста и с ограниченной подвижностью пройти к храмам на Рождество. Так объявили в пресс-службе метрополитена.

Более 120 представителей Центра обеспечения мобильности пассажиров обеспечат помощь нуждающимся православных христианам, которые пожелают посетить рождественскую службу в храме или церкви.

Кроме того, сотрудники организации ночью останутся дежурить на станциях "Кропотинская" и "Бауманская" с целью помочь пассажирам, оставившим предварительные заявки. В случае необходимости, они готовы посодействовать и людям, которые не записывались заблаговременно.

Ранее столичные службы уведомляли, что в рождественскую ночь метрополитен и МЦК намерены работать на час больше. Они будут обеспечивать транспортные услуги до 2:00.