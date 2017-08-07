Посол Великобритании отрицает возможность визовой либерализации с Украиной

Джудит Гоф, британский посол в Украине считает, что в настоящий момент возможность для визовой либерализации между странами отсутствует. Об этом она заявила украинским СМИ.

Представитель Великобритании утверждает, что в настоящий момент не видит благоприятных условий для такого политического шага. Сейчас в Лондоне ждут подтверждения безопасности выдачи виз гражданам Украины. Британцы хотят убедиться, что процесс не угрожает защите и безопасности Соединённого Королевства.

Особые опасение вызывает тот факт, что гражданин другого государства смог получить украинский паспорт. Впоследствии именно этого человека обвинили в вооруженном нападении на Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в июне 2017 года.