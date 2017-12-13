Дональд Трамп назвал себя гением

Дональд Трамп возразил на критику своих умственных способностей и назвал себя гением. Такое заявление президент США сделал через свой аккаунт в Twitter.

О Дональде Трампе начали нелестно отзываться вскоре после выхода резонансной книги "Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе", написанной Макйлом Волльфом. В ответ на это политический лидер сообщил через социальные сети, что считает своими главными жизненными достоинствами именно ум и психическую устойчивость.

При этом он подчеркнул, что является не просто умным, но гениальным человеком. Дональд Трамп напомнил, что преодолел расстояние от преуспевающего бизнесмена до телевизионной знаменитости. Он отметил, что в итоге смог с первой попытки занять самый высокий пост в стране.