Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО стратегической целью

Президент Украины Петр Порошенко назвал стратегические цели страны. По его словам, ими являются вступление Украины в ЕС и НАТО.

На своей странице в социальной сети Петр Порошенко написал, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО по-прежнему является главной стратегической целью страны. В то же время он отметил, что, скорее всего, эта перспектива явно не 2018 года. Порошенко заверил украинцев, что он твердо убежден в реалистичности реализации данной стратегической цели.

Президент отметил, что в 2017 году украинцам уже удалось получить право на безвиз со странами Евросоюза, а значит в скором времени удастся и все остальное.

Стоит отметить, что Петр Порошенко часто выступает с аналогичными заявлениями и постоянно "прощается" с Россией.