Медведев рассказал о "гуманизме" Порошенко по отношению к Саакашвили

Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко и политолог Олег Медведев объяснил, почему Михаила Саакашвили до сих пор не передали Тбилиси. По его словам, это связано с "немотивированным гуманизмом" Порошенко по отношению к бывшему грузинскому лидеру.

Как рассказал Медведев, решение суда в Грузии дает предостаточно оснований для экстрадиции Михаила Саакашвили, однако гуманизм Порошенко пока не позволяет это сделать.

Советник Порошенко также рассказал о том, что социологические опросы, которые проводились в последнее время, свидетельствуют о том, что граждане выступают за выдворение Саакашвили с территории Украины. Доверие украинцев к Саакашвили стало стремительно падать вниз, а вместе с ним и рейтинги его партии "Движение новых сил".