"ВКонтакте" прокомментировали продвижение блога Собянина

Руководство соцсети "ВКонтакте" прокомментировали продвижение блога Сергея Собянина при помощи рекламы. По словам представителей, формат страницы не является политическим.

Правила социальной сети запрещают рекламировать ресурсы политического характера, такие как сайты политиков или призывы на акции протеста. В своё время, по словам администраторов, из-за этих ограничений компания отказала в рекламе Алексею Навальному и Ксении Собчак.

Журналисты TJournal предположили, что мэр Москвы создал отдельную группу "ВКонтакте", чтобы распространять там записи со своего официального сообщества. Однако сотрудники компании объяснили, что Сергей Собянин просто информирует читателей о новостях неполитического характера.