Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске его на выборы

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Алексей Навального на решение ЦИК о его недопуске на выборы. Защита Навального планирует и дальше оспаривать этот запрет.

Как рассказал юрист ФБК Иван Жданов, Верховный суд России принял решение отклонить жалобу Навального на решение Центральной избирательной комиссии о недопуске его на президентские выборы. Он также отметил, что такое решение было ожидаемым. Жданов рассказал, что в настоящий момент ведется плотная юридическая работа, адвокаты планируют обратиться в президиум Верховного суда, в Конституционный суд.

Юрист отметил то, что минимальные шансы существуют всегда, однако он с большой вероятностью уверен, что везде будут приходить отказы.