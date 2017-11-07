Собчак прокатилась на инвалидной коляске в Саратове

Ксения Собчак прокатилась в инвалидной коляске в Саратове. Об этом стало известно изданию "ВладТайм".

Потенциальный кандидат в президенты решила в рамках эксперимента оценить качество приспособленности общественного транспорта к нуждам колясочников. Она вместе с борцом за права инвалидов Антоном Киселевым отправилась в поездку на автобусе по маршруту №90. До посадки Ксения Собчак лично проехалась на устройстве по тротуару и отметила тяжесть процесса.

Политик стоя добралась от "Крылатого рынка" до ТЦ "Триумф Молл". Во время путешествия она стала свидетелем того, как активисту пришлось на руках, ползком, взбираться в транспорт, а затем затаскивать за собой коляску.

Антон Киселев, кроме прочего, рассказал знаменитости о высоких тарифах за содержание дома. По его словам, в сложившейся ситуации виноваты застройщики и лично областной депутат Леонид Писной.