Собчак считает Россию страной бедных и обездоленных людей

Знаменитая телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая недавно выдвинула свою кандидатуру на пост президента, считает России страной бедных и обездоленных людей. При этом она отметила, что люди в России весьма сильны и талантливы.

После своей поездки в Саратов, где телеведущая решила устроить эксперимент и прокатиться по улицам города в инвалидной коляске, она рассказала о жизни россиян. Эксперимент с коляской так поразил Собчак, что она решила поделиться этим с пользователями социальных сетей. Так, она рассказала, что хватило ее ровно на две минуты, и что в России является большим подвигом ежедневно доказывать свое право на жизнь.

В то же время Собчак заявила, что в каждом городе люди постоянно ей рассказывают о проблемах: где-то не дают зарплаты, где-то нет дорог, горячей воды или отопления, у кого-то маленькие дети и крошечное пособие от государства и так далее. По словам телеведущей, что Россия является страной бедных и обездоленных людей, хотя в то же время сильных и талантливых.

Собчак не понимает того, почему правительство не замечает проблем граждан, а лишь продолжает их обворовывать, присваивать себе то, что по праву им не принадлежит.