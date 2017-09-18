Постпред США при ООН предупредила о наблюдении за иранским режимом

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, предупредила об установлении тщательного наблюдения за иранским режимом. Такое заявление она сделала во время заседания Совета Безопасности.

На инициированном США собрании СБ Никки Хейли призвала мировую общественность следить за действиями правительства Ирана в отношении участников массовых протестов. Прежде всего, ситуацию будет мониторить Вашингтон.

Никки Хейли отметила, что во время подобных событий в 2009 году "мир пассивно стоял в стороне", когда режим не позволил народу обеспечить интересы простых граждан. Дипломат утверждает, что в настоящее время США не намерены оставаться в стороне, когда иранцы добиваются законных прав и свобод.

В то же время постпред ИРИ Голямали Хошру обратил внимание на нарушение американцами границ своих полномочий в СБ. По его мнению, США хочет заставить орган влиять на внутреннюю ситуацию государства.