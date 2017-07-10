Песков рассказал о планах Путина на Рождество

Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина относительно встречи Рождества. Такой информацией он поделился в радиоэфире.

Пресс-секретарь утверждает, что президент России собирается встретить православный праздник за пределами Москвы. Согласно сведениям Дмитрия Пескова, Владимир Путин намерен посетить рождественскую службу в одном из храмов России. В каком конкретно - чиновник предпочёл не уточнять.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 5 января самолёт доставил президента в Абакан, Республика Хакасия. Инсайдеры в региональном правительстве поинформировали журналистов: Владимир Путин планирует провести Рождество именно здесь вместе с Сергеем Шойгу, министром обороны.

В 2017 году Владимир Путин посетил церемонию в Спасском соборе на территории Великого Новгорода.